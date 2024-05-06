Ольга Ломоносова неожиданно заговорила об эмиграции из России

Ольга Ломоносова, звезда телесериала «Не родись красивой», поделилась своим мнением об эмиграции из России. Об этом она рассказала в интервью изданию WomanHit.ru.

По мнению актрисы, решение покинуть РФ является личным выбором каждого человека

Актриса, родившаяся в Донецке, отметила, что решение покинуть РФ после начала событий на востоке Украины является личным выбором каждого человека. Хотя Ломоносова сожалеет о своих коллегах, покинувших страну, она не желает их осуждать, утверждая, что у каждого есть свои обстоятельства. Актриса также признается, что она не смогла бы сама жить в другой стране, так как очень любит Москву, где также проживает ее мать, которую она не смогла бы покинуть.