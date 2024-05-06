Певица Салтыкова, Вербицкая и другие российские звезды 55+ в купальниках

Ирина Салтыкова поддерживает свою фигуру без особых усилий

Певица Ирина Салтыкова, которой исполнилось 58 лет, продолжает впечатлять своей стройностью и открытостью. Она поддерживает свою фигуру без особых усилий, следя лишь постоянно за балансом в питании.

Другие знаменитости, такие как Светлана Бондарчук (55 лет), Жанна Эппле (за 50), Любовь Успенская (70 лет), Лариса Вербицкая (64 года), Татьяна Васильева (77 лет), также делятся своими секретами хорошей формы: от спорта, силовых упражнений, йоги и прогулок, до ухода за собой и сбалансированного питания.