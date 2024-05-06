Mirror: Кейт Миддлтон обрадовалась, что принц Гарри приедет в Лондон без жены

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, по словам биографа Тома Куинна, почувствовали облегчение, узнав о том, что принц Гарри приедет в Лондон без своей жены Меган Маркл. Они считают, что такое общение будет менее неловким.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что Меган очень плохо влияет на Гарри

Однако мнение принца Уильяма и Кейт отличается. Он ненавидит мысль о встрече с братом, в то время как она видит ситуацию иначе. Они считают, что Меган очень плохо влияет на Гарри и видят в нем «проблемного маленького мальчика, нуждающегося во внимании и безоговорочной любви».

Ранее в СМИ сообщалось о чувстве предательства, которое испытывают Уильям и Кейт из-за поведения Гарри, который планирует посетить мероприятие без их участия. Это лишь усиливает разрыв между ними.