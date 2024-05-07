Певица Хлебникова призналась, вышла бы она замуж за Киркорова

Это всего лишь симпатия, не превращающаяся в романтические чувства

Марина Хлебникова откровенно призналась в своих чувствах к Филиппу Киркорову, но подчеркнула, что это всего лишь симпатия, не превращающаяся в романтические чувства. Певица также выразила свое уважение и любовь к работе артиста, отметив его огромный талант.

Киркоров, начавший карьеру в далеком 1985 году, завоевал признание публики, стал народным артистом в 2008 году. Его многогранный талант проявляется не только в музыке, но и в многочисленных творческих проектах.

В марте поп-король прошел ряд пластических операций, что вызвало широкий резонанс в прессе. Однако, несмотря на подобные вмешательства, публика по-прежнему уважает его как талантливого исполнителя.