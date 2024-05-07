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Собчак высмеяла платье теннисистки Шараповой на светской тусовке в США

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Собчак высмеяла платье теннисистки Шараповой на светской тусовке в США
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак в своем телеграм-канале не упустила возможности высмеять наряд Марии Шараповой. 

Собчак описала наряд Шараповой как напоминающий листья салата айсберг

Теннисистка появилась на мероприятии Met Gala 2024. Светская львица описала наряд Шараповой как напоминающий листья салата айсберг, добавив нотку иронии к образу спортсменки на главном светском мероприятии в Америке. 

Темой бала в этом году было «Спящие красавицы: пробуждение моды». В нем помимо Марии присутствовали такие знаменитости, как Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Ирина Шейк, певица Шакира и другие.

Информационное агентство «Informing»

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