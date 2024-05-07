Российская актриса Настасья Самбурская снялась в джинсовых мини-шортах

Настасья Самбурская решила продемонстрировать естественную красоту. Она снялась в откровенном наряде, без макияжа. Снимок звезда разместила в своей соцсети.

В ее сторис появился фотоснимок, на котором она предстала перед камерой в джинсовых мини-шортах и черной рубашке, завязанной на талии. Знаменитость дополнила свой образ зеленым топом, косынкой, солнцезащитными очками, серьгами-кольцами.

Фото подчеркнуло естественную красоту актрисы

Это фото подчеркнуло не только стиль и смелость актрисы, но и ее естественную красоту, так как она отказалась от использования макияжа на лице, предпочитая натуральный внешний вид, пишет Лента ру.