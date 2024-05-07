«DM»: Ким Кардашьян снялась в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера

Ким Кардашьян всегда удивляет новыми образами. На этот раз она решила поделиться своими впечатлениями, разместив фото в своем личном блоге.

Кардашьян выглядит стильно и изысканно

На снимках звезда предстает в изящном сером платье на широких бретелях и с глубоким декольте. Ее стиль и изысканность подчеркиваются отсутствием бюстгальтера, что придает образу особую сексуальность и элегантность. Туфли-лодочки на высоких каблуках и колготки дополняют образ, добавляя ему изящества и легкости. Распущенные волосы придают естественности и свежести, подчеркивая естественную красоту светской львицы.