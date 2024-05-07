Савельева заговорила о разводе с Сафоновым после возвращения с сыном в Москву

Саша Савельева вернулась в Россию из Израиля. За границей она проживала с мужем Кириллом Сафоновым. Однако звезда вернулась без мужа, но с сыном Леоном, вызвав разговоры в Сети о возможном разводе.

Артистка опровергла слухи о разводе

Сама артистка опровергла слухи, утверждая, что в ее семье все в порядке.

Кирилл Сафонов в настоящее время без работы, поэтому вся финансовая поддержка семьи легла на плечи исполнительницы.

Ранее появились предположения о выступлениях Савельевой в Москве. Ее коллега Александра Попова сообщила, что Саша сейчас активно работает над сольным материалом, а также готовит новый альбом, продолжая снимать клипы, выступать, писать песни.