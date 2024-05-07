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Создатели телешоу «Маска» рассказали о самых сложных костюмах и их создании

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Создатели телешоу «Маска» рассказали о самых сложных костюмах и их создании
Знаменитости
Источник фото: @maskantvteorii

Создатели «Маски» поделились деталями о создании наиболее сложных костюмов участников. Они уверяют, что за год они сшили 14 костюмов. 

Самым сложным оказался костюм Змея Горыныча

Самым сложным, по словам создателей, оказался костюм Змея Горыныча, самого крупного из всех когда-либо созданных для проекта, объединяющего 3-х участников впервые в истории передачи. 

Для Кота было использовано около 40 метров искусственного меха, Кукуруза же была сделана из 17 кг литьевого пластика. Участник, скрывавшийся под маской Кукурузы, отметил, что каждый тапок весил 2,5 кг, нижняя часть - 13 кг, а верхняя - 17 кг.

Информационное агентство «Informing»

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