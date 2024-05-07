40-летняя актриса Наталья Рудова показала фигуру в бикини

Известная отечественная актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала новую фотографию своей фигуры в купальнике в своих сторис в социальной сети. Фото было сделано на закате. 40-летняя звезда телесериала «Жизнь по вызову» позировала в море.

Фанаты отметили прекрасную фигуру актрисы

На снимке Рудова сидела в воде, одну ногу согнув в колене, а другую ногу вытянув вперед, опершись при этом на руки и распустив волосы. Наталья выбрала красное бикини с треугольными чашками и трусами с завязками на бедрах.

После этого звезду засыпали комментариями. Фанаты отметили ее прекрасную фигуру, пишет Лента ру.