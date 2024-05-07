Балерина Волочкова заявила, что является настоящей красавицей

Анастасия Волочкова заявила, что она красавица и не использует фотошоп.

Находясь на отдыхе на Мальдивах, она регулярно делится фотографиями, на которых позирует в эффектных нарядах с макияжем и укладкой. Некоторые фанаты сомневаются в естественности ее внешности, обвиняя ее в использовании фотошопа.

Волочкова заявила, что она не нуждается в фотошопе

В ответ Волочкова заявила, что она не нуждается в фотошопе и что подобные обвинения вызваны завистью. Она также поделилась, что поддерживает свою стройность правильным питанием и упражнениями, включая специально разработанный комплекс упражнений в воде, который помогает ей поддерживать форму.