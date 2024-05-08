Муж Маргариты Симоньян проиграл в суде почти 300 тысяч рублей

Супруг Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян, который является владельцем компании «Платинвек», проиграл в суде почти 300 тыс. рублей, пишет издание Страсти со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Компания режиссера и телеведущего занимается грузовыми перевозками и за минувший год принесла прибыли в размере 148 млн рублей.

Компания ООО «ДС Технологии» обратилась в Арбитражный суд с иском против компании Кеосаяна с требованиям выплатить 197 тыс. 108 рублей. Его предприятие оказывало услуги по ремонту, мойке, техническому и сервисному обслуживанию автомобилей. Также подрядчик требовал выплатить пени в размере 102 тысяч 486 рублей.

По итогам судебного заседания супруг Симоньян должен выплатить истцу всю указанную сумму и плюс 8 тыс. рублей госпошлины.