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Настя Ивлеева возвращается на телевидение после скандальной «голой» вечеринки

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Настя Ивлеева возвращается на телевидение после скандальной «голой» вечеринки
Знаменитости
Источник фото: @ivleeva360

После скандальной «голой» вечеринки в Москве Настя Ивлеева потеряла контракты с рекламодателями и участие в разных телешоу. Она молчала долгое время, ограничиваясь патриотическими сообщениями в своем Телеграм-канале. В недавнем интервью блогерша заявила о необходимости создавать контент, отражающий традиционные ценности. 

В Сети появилась информация о том, что шоу «Орел и решка» проедется по городам России. Ответ Насти не заставил себя долго ждать. 

«Не поверите, но в процессе».

Однако планы о возможном участии в программе были опровергнуты продюсером Нателлой Крапивиной, утверждавшей, что права на проект принадлежат ее компании, и Ивлеева не имеет к нему отношения, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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