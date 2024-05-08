Настя Ивлеева возвращается на телевидение после скандальной «голой» вечеринки

После скандальной «голой» вечеринки в Москве Настя Ивлеева потеряла контракты с рекламодателями и участие в разных телешоу. Она молчала долгое время, ограничиваясь патриотическими сообщениями в своем Телеграм-канале. В недавнем интервью блогерша заявила о необходимости создавать контент, отражающий традиционные ценности.

В Сети появилась информация о том, что шоу «Орел и решка» проедется по городам России. Ответ Насти не заставил себя долго ждать.

«Не поверите, но в процессе».

Однако планы о возможном участии в программе были опровергнуты продюсером Нателлой Крапивиной, утверждавшей, что права на проект принадлежат ее компании, и Ивлеева не имеет к нему отношения, пишет Вокруг ТВ.