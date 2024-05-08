Выяснилось, зачем беременная Лиза Арзамасова улетела в Турцию

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, похоже, совсем не собираются ограничивать себя домашними стенами в ожидании рождения второго ребенка. Беременная артистка поделилась в соцсетях радостью своего путешествия в Турцию в компании с сыном и мужем.

Они наслаждаются отдыхом и красотами местности, строят планы на будущее.

Источник фото: @liza_arzamasova

Семейное счастье этой пары, начавшееся с их свадьбы в конце 2020 года и дополненное рождением сына Льва, радует их многочисленных поклонников. Фанаты следят за каждым новым этапом их жизни.