Уставшая Кристина Орбакайте с супругом-бизнесменом снялась на отдыхе в Италии

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов начали май вместе на Капри. Об этом сама артистка поделилась в своем блоге, опубликовав семейное фото.

Уставшая певица, закрыв комментарии к посту, отправилась на отдых с мужем-бизнесменом, наполняя свои дни любовью.

Источник фото: @orbakaite_k

Знакомство пары состоялось в необычной обстановке: в день рождения Михаила, который отмечался в Майами в 2004 году. Кристина случайно оказалась во дворце бизнесмена, думая, что это дом композитора Игоря Николаева. Это привело к их знакомству и затем к свадьбе в Америке.

Артистка ранее объясняла, что сложности с оформлением документов и анализами для брака с иностранцем в РФ побудили их выбрать именно этот вариант.