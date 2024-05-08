Бизнесмен Сивов рассказал, что думает о разводе с певицей Нюшей

Игорь Сивов подтвердил развод с певицей Нюшей в беседе с журналистами «СтарХита». Бизнесмен подчеркнул, что несмотря на разрыв отношений, их связь с экс-супругой остается близкой и доверительной.

Артистка и бизнесмен вступили в брак в августе 2017 года. В 2018 году в звездной семье родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году появился на свет сын Саффрон.

В 2022 году Нюша призналась в том, что столкнулась с изменой, когда она была беременна вторым ребенком, однако простила избранника. 7 мая исполнительница подтвердила слухи о разводе. Она призвала всех оставить все в прошлом и смотреть в будущее.