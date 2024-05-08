Певец Лоза жетско раскритиковал Галкина за песни на украинском языке

Юрий Лоза жестко отреагировал на выступления Максима Галкина* с песнями на украинском языке. В интервью АиФ он выразил мнение, что юморист потерял интерес для российской аудитории, полностью ассимилировавшись в новой стране.

Согласно словам Лозы, гражданство Израиля делает шоумена иностранцем, а его выступления на украинском языке не должны вызывать ни у кого удивления. Он также призвал обратить внимание на талантливых артистов, оставшихся в России, а не обращать внимания на тех, кто ранее уехал. Эти высказывания певца вызвали бурные обсуждения в обществе.

«Какая разница, что он поет. Он является гражданином Израиля! Сколько можно объяснять это, не пойму! Почему его воспринимают до сих пор как бывшего соплеменника?! Они уехали — ничего не изменилось! Кто они для России такие? Баба с возу, кобыле легче», — отметил Лоза.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ