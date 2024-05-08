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Внук Пугачёвой отправился в Нью-Йорк и пожаловался на высокие цены в США

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Внук Пугачёвой отправился в Нью-Йорк и пожаловался на высокие цены в США
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Инсайдер, на который ссылается KP.RU, сообщает о финансовых трудностях Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, который переехал в США в 2023 году. По данным источника, певец оказался не готов к высоким расходам в кафе и ресторанах, особенно в своем любимом суши-баре в Нью-Йорке.

Анонсировал предстоящий концерт

Несмотря на это, Пресняков оплатил все счета и надеется скоро компенсировать расходы за счет прибыли от предстоящего концерта. В апреле он рассказал в соцсетях об успешном выступлении в Лос-Анджелесе и анонсировал предстоящий концерт в Сан-Франциско в мае в честь своего 33-летия.

Пресняков вместе со своей группой Neonica Project перепевает российские хиты 2000-х годов, а стоимость билетов на его концерты варьируется от $70 до $150.

Информационное агентство «Informing»

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