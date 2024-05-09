Как жить современной женщине после 50: мудрый совет от звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл

Как жить женщинам после того как им исполнилось 50, высказалась как-то звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл.

Актриса уверена, что у современной женщины много преимуществ, пишет «The Voice». Сейчас Ким Кэтролл 65 лет и выглядит она роскошно. Актриса следит за собой, стильно одевается, умеет подать себя в обществе.

«Мое поколение и поколение до меня стали достаточно свободными, чтобы устанавливать собственные правила. Просто удивительно, как менялась жизнь за какие-то 15 лет. Сейчас женщина в 50 и 60 лет может быть такой, какой ей хочется — у нас гораздо больше выбора. Мы лучше за собой ухаживаем, мы более здоровые и живем дольше, чем наши матери. У нас больше возможностей — женщины теперь не принадлежат мужчинам», — заявила Ким.

Звезда сериалов отметила, что женщина в любом возрасте может развиваться и становиться лучше. Главное не лениться работать над собой и тогда возраст в паспорте не будет иметь никакого значения.

Актриса отметила, что важно заниматься спортом, ухаживать за кожей. Она рекомендует обязательно использовать солнцезащитный крем. Также Ким Кэтролл старается избегать «тяжелого» макияжа, поскольку кожа под ним не дышит, а морщины становятся еще боле заметными.