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«Была королевой»: 57-летняя Ирина Салтыкова до сих пор не может выбросить из головы «женатика», с которым была счастлива 6 лет

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«Была королевой»: 57-летняя Ирина Салтыкова до сих пор не может выбросить из головы «женатика», с которым была счастлива 6 лет
Знаменитости
Источник фото: @Irinasaltykova_official

Ирина Салтыкова в свое время слыла секс-символом страны. Очень хорошо это отображает картина «Брат-2», в которой певица сыграла саму себя. Яркая внешность, впрочем, не обеспечила ей счастье в личной жизни.

У 57-летней звезды за плечами три брака, из которых лишь один - официальный. Все ее отношения одинаково заканчивались разрывом. Однако своего второго по счету мужа артистка до сих пор не может выбросить из головы, поскольку с ним она чувствовала себя королевой.

Салтыков начал пить

Первым супругом Ирины стал певец Виктор Салтыков. Они в браке прожили восемь лет, родили дочь. Впрочем, ребенок не спас звезд от развода. Счастливая семейная жизнь у пары была только в течение первого года после свадьбы. Затем - полоса скандалов и выяснения отношений по причине того, что Салтыков начал пить.

Третий супруг Ирины и вовсе оказался наркоманом, пишет СтарХит. Они вместе прожили шесть лет, два из которых мужчина «сидел» на запрещенных веществах, а артистка об этом даже не догадывалась.

А со вторым поп-звезда была абсолютно счастлива. По словам Ирины, тогда она «сама себе завидовала».

«Он научил меня многому: быть уверенной, женственной. Я там просто была королевой. Купалась в любви, счастье. Это было идеально и гениально», — разоткровенничалась женщина в интервью с Юлией Бедеров.

Роман с мужчиной Салтыкова закрутила спустя четыре года после развода с Салтыковым. На тот момент ее возлюбленный имел статус «женатика», хотя и не жил с супругой.

Счастье продлилось шесть лет. Но Ирина все еще не может перестать думать о своем втором супруге.

«Все когда-то заканчивается. Но главное: он был. Это уже хорошо», — говорит артистка.

Ирине расставание с любимым мужчиной далось тяжело - после разрыва ей пришлось впервые обратиться за помощью к психологу.

Информационное агентство «Informing»

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«Была королевой»: 57-летняя Ирина Салтыкова до сих пор не может выбросить из головы «женатика», с которым была счастлива 6 лет

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