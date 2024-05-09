Курбан Омаров показал свадебное платье своей невесты

Российский бизнесмен Курбан Омаров сообщил, что готовится к свадьбе со своей возлюбленной Валерией, с которой встречается с 2022 года, пишет vokrug.tv.

Бизнесмен опубликовал в сети свадебное платье избранницы, дав понять, что он и Валерия вплотную занимаются подготовкой к церемонии бракосочетания. На фото Валерия сидит в гардеробной и разглядывает свое белое платье.

Источник фото: @zimatut

«Свадьба все ближе…», — заявил Омаров.

Однако о дате их свадьбы никой информации нет. Неделю назад 43-летний бизнесмен опубликовал видео, тайно снятое из-за спины возлюбленной, которая рассматривала в телефоне обручальное кольцо.

В ноябре минувшего года в сети появилось фото с руками Курбана на животе избранницы. Этим снимком пара спровоцировала слухи о беременности Валерии.