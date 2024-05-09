«Меня просто сшибло»: история любви с первого взгляда Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Российскому режиссеру Федору Бондарчуку в четверг, 9 мая, исполнилось 57 лет. Долгие годы он является любимчиком прессы. Журналистам всегда есть, что о нем рассказать - и не только о творчестве.

Личная жизнь режиссера в свое время была темой для обсуждений. Многие его осуждали и жалели Светлану Бондарчук, с которой Федор прожил 25 лет.

Сейчас он женат на актрисе Паулине Андреевой. Режиссер впервые увидел ее на сцене МХАТа в постановке «№ 13D». Она появился в роли секретарши. И влюбился. С первого взгляда.

«Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила», – делился Бондарчук своими впечатлениями.

Потом Паулину режиссер видел и в других проектах. Они просто не могли не познакомиться. Осенью 2015 года СМИ заговорили об их романе. Весной 2016-го Федор и Светлана Бондарчук объявили о разводе после 25 лет жизни вместе.

Разница в возрасте не смущает

В 2019 году режиссер женился на актрисе, которая на 25 лет его моложе. В марте 2021 года стало известно о прибавлении в семействе - у них родился сын Иван.

Федор заявил, что ценит в Паулине порядочность, честность и чувство юмора. Разница в возрасте их не смущает, ведь они счастливы вместе. А пересуды? Пара не обращает на них внимания. Супруги условились, что никого не будут впускать в свою личную жизнь.