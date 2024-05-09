Победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов: «На самом деле вся магия — это магия монтажа»

Алексей Похабов, который называет себя магом, стал победителем в седьмом сезоне «Битвы экстрасенсов», пишет starhit.ru.

С недавних пор он забросил экстрасенсорику. Похабов утверждает, что никто не обладает даром на сто процентов. Маг соглашается с мнением, что «Битва экстрасенсов» - это постанова. Кроме того, монтажная группа сделает так, что любой участник мистического шоу будет выглядеть настоящим экстрасенсом.

По словам Алексея, участники проекта не должны приписывать себе все чудеса, случившиеся на съемочной площадке.

«На самом деле, вся магия — это магия монтажа», — отметил 40-летний маг на YouTube-канале Мирославы Буш.

Он отмечает, что никто не сможет его убедить поверить в сверхъестественное.

«Мне сейчас не завербоваться ни в какую секту. Я не знаю, кем должен быть мой учитель, какие он должен мне чудеса продемонстрировать, чтобы я упал на колени, отрекся от науки и сказал: «Все, я вернулся», — заверил Похабов.

Судя по всему, Алексей разочаровался в эзотерике и уже не верит в святые места.

«Когда эзотерик начинает утверждать, что мысль материальна, что он может подключиться к космическим каналам Вселенной, что тело может излечиться позитивным мышлением, что существуют места силы, которые приносят удачу, мне хочется сказать — будьте добры доказать это», — заявил Похабов.