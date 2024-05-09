Карина Истомина призналась, что у нее было пограничное расстройство личности

Жена Федора Смолова, Карина, призналась, что несколько лет назад врачи диагностировали у нее пограничное расстройство личности. Лечиться пришлось долго. Модели пришлось ходить на диалектическую поведенческую терапию и посещать психотерапевта в течение двух с половиной лет.

«В прошлом году, в апреле, мне сняли диагноз. Я сходила к психиатру, мне он сказал, что все отлично. Там есть девять критериев, если ты пять набираешь, то тебе ставят диагноз. У меня уже меньше пяти, поэтому уже все», — поведала Карина Истомина в интервью «Осторожно: Собчак».

Когда у девушки было пограничное расстройство личности, психика у нее была нестабильна - то вспышки агрессии случались, то слезы ее накрывали. Карина тогда не могла контролировать свои эмоции. Не последнюю роль в этом сыграли и запрещенные вещества, а также неудачи в личной жизни.

«Я употребляла наркотики, что очень влияло на психику. Плюс у меня были абьюзивные отношения — они тоже добавили свое», — заключила Карина Истомина.

К слову, в январе текущего года модель призналась, что уже три года не употребляет запрещенные вещества. В беседе с Собчак она подтвердила, что была участницей клуба анонимных наркоманов.