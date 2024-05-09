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Сокуров возмущен отказом Минкульта в прокате фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

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Сокуров возмущен отказом Минкульта в прокате фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом
Знаменитости
Источник фото: @solodnikovnn

Режиссер Александр Сокуров возмущен отказом Минкульта в выдаче прокатного удостоверения фильму своего коллеги Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Главную роль в нем сыграл комик и телеведущий Иван Ургант.

Сокуров не понимает, почему лента будет пылиться на полке.

«Вообще фильмы запрещать нельзя. У нас цензура запрещена. Запрещать показывать какое-либо кино — это нарушение закона со стороны Министерства культуры», — заявил он в беседе с «Абзацем».

В Минкульте отреагировали на новости. В ведомстве заявили, что министерство не получило заявления с просьбой о выдаче удостоверения, пишут «Страсти», и информация некоторых СМИ об отказе выпустить картину в прокат не соответствует действительности.

Николай Солодников - режиссер, который не поддерживает СВО России на территории Украины. Комик Иван Ургант свою позицию обнародовал еще 24 февраля 2022 года, разместив на своей странице в социальной сети черный квадрат. Его программа «Вечерний Ургант» была снята с эфира. Ургант все еще не вернулся на телевидение, хотя слухи о его возвращении периодически подогреваются в течение двух лет.

Информационное агентство «Informing»

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