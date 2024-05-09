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«МК»: Ольга Зарубина раскрыла секрет успеха Пугачевой

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«МК»: Ольга Зарубина раскрыла секрет успеха Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @olgazarubina.off

Певица Ольга Зарубина заявила в интервью, что Алла Пугачева могла подать песню драматургическим путем, но не обладала сильным голосом, пишет mk.ru. 

«Уитни Хьюстон – это вокал, Селин Дион – вокал. А у Пугачевой никогда не было такого вокала. Она не умела никогда даже своими верхними нотами пользоваться», — заявила певица. 

По ее словам, Пугачева не умела правильно брать звук, поэтому не могла взять ноты. Зарубина считает, что эта проблема есть не только у Пугачевой, но и у других музыкантов. В таком случае страдают слушатели, а не сами исполнители. Но вот драматургическая составляющая всегда была сильной стороной Аллы Борисовны, сказала певица. 

«Драматургия – да, она брала этим. Но это, знаете, как читать стихи под музыку», — заявила артистка. 

Зарубина также считает, что отъезд Пугачевой за границу никак не сказался на шоу-бизнесе и Примадонна сама это прекрасно понимает. Несмотря на былую популярность Пугачевой, многие россияне не заметили ее отъезда из страны, отметила звезда 80-х. По ее мнению, эмиграция Пугачевой не оказала влияния на российских слушателей и ничего в России не опустело с отъездом Примадонны.

Информационное агентство «Informing»

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