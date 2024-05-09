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СМИ узнали о планах Кристины Орбакайте выставить на продажу дом Аллы Пугачевой за 125 млн рублей

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СМИ узнали о планах Кристины Орбакайте выставить на продажу дом Аллы Пугачевой за 125 млн рублей
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

СМИ узнали о планах семьи Аллы Пугачевой избавиться от принадлежащей ей на территории России недвижимости. 

Telegram-канал Super сообщил, что особняк в Подмосковье на продажу будет выставлять Кристина Орбакайте. За поместье на территории Истринского водохранилища артистка намерена выручить 125 миллионов рублей. На его территории расположен трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров с бассейном, хаммамом и кинотеатром, спортивная и детская площадки, помещения для обслуживающего персонала.

В самом особняке имеется пять спален и гостиная с камином.

Источник отмечает, что поместье принадлежит непосредственно самой Кристине. Когда-то его подарила ей мать.

Больше не собирается жить в России

Решение Кристины продать недвижимость может указывать на то, что она, как и ее легендарная мать, больше не собирается жить на территории России. И выступать с концертами, вероятно, тоже.

Орбакайте большую часть времени проживает вместе с мужем и дочерью в США. В Россию она периодически наведывалась ради выступлений. Но из-за гнева общественности работы у дочери Пугачевой в стране стало все меньше. Поэтому и необходимость в недвижимости у нее отпала.

Информационное агентство «Informing»

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