10-летний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин выплеснул эмоции — вот как ему живется в эмиграции

Гарри Галкин, 10-летний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, прекрасно себя чувствует в эмиграции. И судя по эмоциям, которые отображены на фотографии, которой с подписчиками поделился его отец, тоска по родине его отнюдь не съедает.

Гарри Галкин выглядит абсолютно счастливым, расположившись вместе со своим отцом в водных шезлонгах в бассейне около их дома в Израиле.

Источник фото: @maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми покинули Россию сразу же после того, как было объявлено о начале специальной военной операции. В Израиле звездная пара вместе с отпрысками живет уже более двух лет. Периодически семья бывает на Кипре, где имеет собственную недвижимость - пентхаус за 10 млн евро.

По слухам, дочь Примадонны, Лиза Галкина, адаптировалась к пребыванию в другой стране не так легко, как ее брат. В Израиле пришлось учить язык, чтобы обучаться в местной школе, обзаводиться новыми друзьями. Гарри было легче привыкнуть к новой жизни. Но и для Лизы процесс адаптации уже позади.

Напомним: Алла Пугачева, когда решилась потроллить певца Стаса Михайлова, фразой «нормальные люди туда (в Россию) уже не вернутся», ясно дала понять, что в планах звездного семейства не значится возвращение в родную страну.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ