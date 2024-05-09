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Звезда фильма «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что вселенная помогла ему побороть рак мозга посредством полезных знакомств

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Звезда фильма «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что вселенная помогла ему побороть рак мозга посредством полезных знакомств
Знаменитости
Источник фото: @romapopoff

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов считает, что диагностированный у него рак мозга вселенная помогла победить с помощью полезных знакомств. Своим видением он поделился на подкасте «Базинян».

«Мне очень вовремя вселенная подкидывала нужных людей. Некоторые друзья и знакомые моего детства стали медиками или связаны с медициной. Они мне помогли найти специалистов, которые могут решить эту проблему», — объяснился актер.

Рак мозга у Попова был выявлен в 2018 году. В 2019 году он уже полностью избавился от онкологии. Болезнь стала серьезным испытанием, но он извлек из нее определенные уроки. Попов признался, что он стал более внимательно относиться к онкобольным. Он начал делиться с ними своим опытом. На сегодня уже больше 70 человек победили рак благодаря его помощи.

Поддержка - это очень важно

Ее он получил в лице своей жены Юлии. В шутку актер называет ее «супругой декабриста». Женщина была на седьмом месяце беременности, но не отходила от больного мужа.

Сейчас их ребенку, дочери Маргарите, уже 4,5 года.

«И у нас совершенно безусловная любовь между отцом и дочерью», — похвастал артист.

Информационное агентство «Informing»

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