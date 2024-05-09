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Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества

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Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества
Знаменитости
Источник фото: @maksimartist

Певица МакSим (Марина Максимова) отправилась в Пронский Спасо-Преображенский мужской монастырь, о чем она рассказала в беседе с журналистами, пишет woman.ru. 

По ее словам, там она отдохнула душой и просто побыла в одиночестве, так как на фоне проблем со здоровьем и борьбы с алкогольной зависимостью работа на сцене стала для нее сильным испытанием. Такая перезагрузка предает ей сил, призналась Марина. В мужском монастыре МакSим первое время спала в пуховике, укутавшись пледами, без подушки. 

Певица также сказала, что сейчас она сосредоточена на творчестве и религии. 

«Через общих знакомых я встретила батюшку Луку, его очень любят и ему доверяют. Мы стали с ним много общаться», – рассказала певица. 

Спустя некоторое время она приехала в его монастырь. Это очень древнее здание, которое напоминает руины. Теперь в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре певица - частый гость. Марина наблюдала за возрождением храма, который к этому времени почти восстановили и расписали. 

Сейчас певица ознакамливается с историей церкви и ездит с батюшкой по детским домам. 

Известно, что МакSим провела несколько недель в рехабе, после чего вернулась к своей привычной жизни. Ранее певица рассказала, что платит 1,4 млн рублей за лечение в элитной клинике.

Информационное агентство «Informing»

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