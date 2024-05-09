Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества

Певица МакSим (Марина Максимова) отправилась в Пронский Спасо-Преображенский мужской монастырь, о чем она рассказала в беседе с журналистами, пишет woman.ru.

По ее словам, там она отдохнула душой и просто побыла в одиночестве, так как на фоне проблем со здоровьем и борьбы с алкогольной зависимостью работа на сцене стала для нее сильным испытанием. Такая перезагрузка предает ей сил, призналась Марина. В мужском монастыре МакSим первое время спала в пуховике, укутавшись пледами, без подушки.

Певица также сказала, что сейчас она сосредоточена на творчестве и религии.

«Через общих знакомых я встретила батюшку Луку, его очень любят и ему доверяют. Мы стали с ним много общаться», – рассказала певица.

Спустя некоторое время она приехала в его монастырь. Это очень древнее здание, которое напоминает руины. Теперь в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре певица - частый гость. Марина наблюдала за возрождением храма, который к этому времени почти восстановили и расписали.

Сейчас певица ознакамливается с историей церкви и ездит с батюшкой по детским домам.

Известно, что МакSим провела несколько недель в рехабе, после чего вернулась к своей привычной жизни. Ранее певица рассказала, что платит 1,4 млн рублей за лечение в элитной клинике.