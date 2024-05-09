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Дава признался Бузовой, что после расставания с ней пережил депрессию и прошел все стадии принятия неизбежного

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Дава признался Бузовой, что после расставания с ней пережил депрессию и прошел все стадии принятия неизбежного
Знаменитости
Источник фото: @dava_m

В эфир выйдет очередной выпуск шоу «Сокровища императора». Он примечателен публичной исповедью рэпера и блогера Давы перед бывшей возлюбленной - певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Речь Манукяна была пылкой и проникновенной. Оказывается, Давиду пришлось пережить депрессию и пройти через все стадии принятия неизбежного.

«Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь, — разоткровенничался Дава. — Последние полтора-два года у меня был очень сложный период жизни. Сначала - депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые надо было пройти, я прошел».

Бузова после исповеди своего бывшего перевела все в шутку. Звезда заверила, что у нее тоже началась депрессия - от того, что Давид «создал своими руками».

Многим поклонникам Бузовой и Давы показалось, что на съемках между бывшими снова проскочила искра страсти. Однако это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. 

Успел познакомить ее со своей матерью

«Сокровища императора» снимали в Китае еще в минувшем году. После возвращения из Поднебесной Манукян приходил к Бузовой на концерты с огромными букетами цветов, но дать второй шанс друг другу знаменитости так и не решились. Зато с Мари Краймбрери у блогера отношения наладились и он уже даже успел ее познакомить со своей матерью.

Бузова и Дава начали встречаться в 2019 году, а в 2021 расстались. Ольга после разрыва обвиняла бывшего возлюбленного в рукоприкладстве.

Информационное агентство «Informing»

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