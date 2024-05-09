Даня Милохин призвал фанатов вновь начать слушать его песни, чтобы ему кинули хорошие роялти

Тиктокер и певец Даня Милохин обратился к своим фанатам в России с просьбой слушать его песни, записанные еще в 2021 году. Чем больше людей это сделает, тем больше авторских отчислений он получит.

Даня Милохин сейчас живет и работает в Дубае. В ОАЭ он находится «на мели» - денег практически нет.

Стал почти неинтересным для поклонников

Тиктокер, с которым в свое время было за счастье спеть дуэтом даже легендарным музыкантам из-за его огромной популярности, в последнее время стал почти неинтересным для армии своих поклонников. В принципе, это и немудрено - новые треки Даня почти не записывает, увлекся боксом, надеясь, что бои себя оправдают.

«Музыку вы мою больше не слушаете, - жалуется Милохин. - А у меня сейчас вообще нет рублей, только иностранные деньги. Вы это понимаете? А мне нужны рубли. Давайте сейчас каждый из вас зайдет и послушает какую-нибудь мою песню на Apple Music, а лучше в «ВКонтакте». Тогда мне роялти хорошие капнут».

Часть поклонников тиктокера возмутилась неприкрытому потребительскому призыву Милохина.

Даня, к слову, сначала СВО уехал из России вместе с другими блогерами и некоторое время пробыл в США. Потом вернулся в родную страну, но снова сбежал из-за перспективы быть призванным в армию.