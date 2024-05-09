Супруга рэпера ST похвасталась, что через три месяца после родов у нее уже видна талия и «ушел» живот

Блогерша Ассоль Васильева, супруга рэпера ST, на своей странице в Instagram (владельцем соцсети является компания Meta, она признана в России экстремистской и запрещена) показала на фото фигуру в купальнике спустя три месяца после родов.

Девушка не стала скрывать, что довольна результатами. Ассоль похвасталась, что уже видна и талия - после рождения ребенка она не просматривалась. Васильева понимает, что если бы она меньше ела сладкого, результаты были бы более впечатляющими. Но на данном этапе ее все устраивает.

«Уже видна талия, ушел живот. Понятно, что качеством кожи надо еще очень сильно заниматься, но я уверена, что со всем справлюсь», — заверила жена рэпера, настоящее имя которого - Александр Степанов.

Пара поженилась в 2015-м, а спустя шесть лет решила скрепить свой союз через обряд венчания.

Первый ребенок, дочь Эстель, у Ассоль и ST появился в 2020-м году. Второй - три месяца назад. Еще когда Васильева была беременна, она рассказывала, что вторую дочь с мужем решили назвать Эльзой.