Айза назвала жестокими слова Нателлы Крапивиной об Анастасии Ивлеевой

Блогерша Айза-Лилуна Ай считает слова Нателлы Крапивиной в адрес Анастасии Ивлеевой слишком резкими.

7 мая Анастасия Ивлеева сообщила, что съемки «Орла и решки» по городам России, якобы, «в процессе», пишет Газета.ру. Но украинский продюсер Нателла Крапивина опровергла это, подчеркнув, что у Насти Ивлеевой нет никаких прав на производство этого шоу. Она назвала российскую блогершу «выскочкой, которой повезло получить всенародную известность».

«К сожалению, Настя довольно быстро прошла все этапы from zero to hero (из грязи в князи), а тест на медные трубы провалила. У меня с ней никогда не было никаких отношений, она просто работала в моем шоу, получала зарплату», — сказала Крапивина.

Блогерша Айза-Лилуна Ай решила заступиться за Ивлееву, и в соцсети написала, что «это все слишком жестоко».