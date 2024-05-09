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Анна Семенович похвасталась, что ее бывшие кусают себе локти: «Как я тебя осчастливила, дурачок»

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Анна Семенович похвасталась, что ее бывшие кусают себе локти: «Как я тебя осчастливила, дурачок»
Знаменитости
Источник фото: @annsemenovich

44-летняя певица Анна Семенович пообщалась с подписчицами в социальной сети и ответила на их вопросы об отношениях с позиции старшей подруги, пишет Первый женский.

У экс-солистки «Блестящих» поинтересовались, стоит ли возвращаться к своему бывшему. Анна сразу же посоветовала слушать свое сердце - оно точно не обманет.

«Если любите друг друга, то конечно, снова стоит быть вместе. А если просто так, то зачем? Но решать только вам и вашему мужчине», — говорит Семенович.

Анна во время разговора по душам вспомнила о своих «эксах».

«Мои бывшие кусают себе локти. Так получилось, что я самое яркое событие в их жизни. И теперь они ходят по городу и рассказывают: «Я бывший Анны Семенович». А я думаю: «Боже, как я тебя осчастливила, дурачок», — делится знаменитость.

Анна сейчас не одинока и счастлива в отношениях с мужчиной, имя которого держит в строжайшем секрете и раскрывать не спешит. Ее возлюбленный этому только рад - он человек не публичный и не стремится к популярности. Однако хочет идти по жизни с Анной, намекает на замужество и появление общих детей.

Интересно: Семенович в свои 44 года ни разу не была замужем. Детьми в своем возрасте она обзавестись тоже не успела. СМИ в свое время приписывали ей романы со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, актером Олегом Фоминым, бизнесменом Дмитрием Кашинцевым и банкиром Иваном Станкевичем.

Информационное агентство «Informing»

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