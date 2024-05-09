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Отар Кушанашвили посчитал, что жизнь 50-летнего Андрея Губина прошла незаметно

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Отар Кушанашвили посчитал, что жизнь 50-летнего Андрея Губина прошла незаметно
Знаменитости
Источник фото: @OTAR.KUSHANASHVILI

Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили в своей программе «Каково» отреагировал на заявление 50-летнего певца Андрея Губина о завершении музыкальной карьеры.

Исполнитель песни «Мальчик-бродяга» на днях заявил «Комсомолке», что петь не хочет и не будет - здоровье не позволяет. Отар после услышанного испытал огромное разочарование. 

По слова Кушанашвили, такому певцу определенно стоило бы вернуться на сцену. Его талант слишком велик, чтобы не делиться им с публикой.

Отар выделил огромный композиторский потенциал Губина - он находится на уровне с такими мэтрами, как Игорь Матвиенко и Игорь Крутой.

«Ему 50 лет, как-то незаметно прошла жизнь. А я помню, когда мы ездили на гастроли, чувствовалось, что он сложный, при этом не инфузория-туфелька», — вспомнил Кушанашвили.

Андрей вырос в обеспеченной семье и воспитание у него другое, поэтому, считает журналист, «он несговорчивый и неуживчивый». При этом, отметил критик, в свои 50 лет Губин продолжает оставаться обаятельным.

«Одной ногой уже в могиле»

Певец не скрывает, что много лет назад врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию. Из-за нее он постоянно испытывает ужасные лицевые боли. Он долго и упорно лечится, но особого результата терапия пока не принесла. Как-то артист в отчаянии заявлял журналистам, что «одной ногой уже в могиле».

Информационное агентство «Informing»

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