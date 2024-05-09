Максим Виторган припомнил Полине Гагариной отказ участвовать в организованном им и Юлией Пересильд марафоне ко Дню Победы

Актер Максим Виторган 9 мая вспомнил о марафоне ко Дню Победы, который организовали он и коллега по цеху Юлия Пересильд четыре года назад, и об отказе певицы Полины Гагариной принимать в нем участие.

Звездам надлежало в прямом эфире читать отрывки из книги «У войны не женское лицо»

Суть задумки была простой. В рамках этого марафона звездам надлежало в прямом эфире читать отрывки из книги «У войны не женское лицо». Приглашение принять участие в мероприятии было разослано многим знаменитостям. Все они согласились стать участниками марафона. И только Полина Гагарина отказалась.

«Единственным человеком, отказавшимся тогда участвовать, была Полина Гагарина. Она прочитала пару отрывков воспоминаний из этой книги, которые я ей прислал, и написала мне, что «это шокирует, это не мое», - цитируют актера «Страсти».

В целом же знаменитости остались довольны марафоном. В общем чате по окончании мероприятия все признались, что их преследует ощущение того, что сообща «сделали что-то правильное и нужное».