Актриса Зепюр Брутян дала согласие на любые роли, если с ней будет играть муж Прилучный

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что готова играть любые роли, если ее партнером по фильму будет ее муж Павел Прилучный.

Она в интервью kino.mail.ru призналась, что с удовольствием сыграла бы маму в кино.

«Да, я с удовольствием сыграла бы маму в кино. Если честно, это моя самая любимая роль в жизни. Быть мамой своего любимого сына», — утверждает Брутян.

Зепюр Брутян хотела бы сыграть героиню, которая может «спасти мир»

По ее словам, у нее нет «роли мечты», но она хотела бы сыграть героиню, которая может «спасти мир».

Отметила она и то, что ей понравилось готовиться к фильму «Неприличные гости», поскольку они могли репетировать в любое время.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В прошлом году они стали родителями. Зепюр родила сына, который стал третьим ребенком Павла Прилучного.