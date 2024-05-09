Настасья Самбурская, отказавшаяся от съемок продолжения «Универа» из-за низкой оплаты труда, заткнула за пояс хейтеров: «Угождать не обязана!»

Настасья Самбурская отреагировала на очередные выпады интернет-пользователей - актриса не могла не съязвить в адрес тех, кто попрекает ее погоней за большим и длинным рублем.

Знаменитость ответила отказом на предложение сняться в продолжении сериала «Универ». Он выйдет на экраны под названием «Универ. 13 лет спустя». Самбурская не скрывала, что ее не устроила сумма гонорара. Это возмутило подписчиков - мол, почувствовала себя супер-звездой, финансовый аппетит сильно вырос.

«Ребят, я в этом сезоне лошадь играю, не теряйте, - свое обращение к хейтерам Настасья начала с колкости. - А вы на своей работе бесплатно работаете? Вам зарплату не индексируют с учетом инфляции?».

Актриса не готова согласиться на низкую оплату своего труда

Самбурская в сериале играла студентку Кристину, которая так полюбилась зрителям. Но в новом сезоне ее героиня не появится. Актриса не готова поступиться своими принципами и согласиться на низкую оплату своего труда.

«Я не обязана угождать какому-то заплывшему жиром *****(не литературное слово), который «Универ» со мной вообще бесплатно смотрел, и пахать по 12 часов в день за ставку, которая три года назад была», - объяснила актриса.

В сериале «Универ. 13 лет спустя» зрители увидят многих знакомых актеров. Появится на экранах и сыгравший Кузю Виталий Гогунский.