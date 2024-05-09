Информинг » Знаменитости » Айза ответила бывшей звезде «Дома-2»: «Лучше быть чокнутой бывшей женой рэпера, чем Аленой Водонаевой»

Айза ответила бывшей звезде «Дома-2»: «Лучше быть чокнутой бывшей женой рэпера, чем Аленой Водонаевой»

Image 16+
Айза ответила бывшей звезде «Дома-2»: «Лучше быть чокнутой бывшей женой рэпера, чем Аленой Водонаевой»
Знаменитости
Источник фото: @aizalovesam

Блогерша Алена Водонаева известна острым языком. Свои резкие высказывания она выплескивала на многих знаменитостей. Вот и до бывшей жены рэпера Гуфа звезда «Дома-2» добралась.

На своей странице в социальной сети Алена сравнила американскую певицу Ники Минаж за ее наряд на Met Gala-2024 с «бывшей женой одного русского рэпера, которая сошла с ума и выразила недовольство в своем платье»

Невзирая на то, что в посте Водонаевой не было указано никаких имен, Айза восприняла все на свой адрес. Оттягивать в долгий ящик не стала и тут же попыталась поставить на место свою дерзкую коллегу, назвав ее «неугомонной активной-гормональной женщиной».

«Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и активно пыталась устроить с ними личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», — написала Айза.

Лилуна-Ай пригрозила Водонаевой, что закрутит роман с ее «любимым бывшим»

Лилуна-Ай также попросила подписчиков передать блогерше, что если та продолжит себя вести в том же духе и не успокоится, она закрутит роман «с любимым бывшим» Алены.

О каком мужчине конкретно речь, неизвестно. Пользователям сети остается только перебирать в памяти всех «эксов» Водонаевой и гадать, кто же из них мечтал о романе с Айзой до романа с Аленой, во время и после.

Информационное агентство «Informing»

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Как жить современной женщине после 50: мудрый совет от звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл

Сегодня, 15:53

Настасья Самбурская, отказавшаяся от съемок продолжения «Универа» из-за низкой оплаты труда, заткнула за пояс хейтеров: «Угождать не обязана!»

Сегодня, 15:28

Актриса Зепюр Брутян дала согласие на любые роли, если с ней будет играть муж Прилучный

Сегодня, 15:08

Максим Виторган припомнил Полине Гагариной отказ участвовать в организованном им и Юлией Пересильд марафоне ко Дню Победы

Сегодня, 15:03

Отар Кушанашвили посчитал, что жизнь 50-летнего Андрея Губина прошла незаметно

Сегодня, 14:08

Анна Семенович похвасталась, что ее бывшие кусают себе локти: «Как я тебя осчастливила, дурачок»

Сегодня, 13:58

Айза назвала жестокими слова Нателлы Крапивиной об Анастасии Ивлеевой

Сегодня, 13:48

Супруга рэпера ST похвасталась, что через три месяца после родов у нее уже видна талия и «ушел» живот

Сегодня, 13:28

Даня Милохин призвал фанатов вновь начать слушать его песни, чтобы ему кинули хорошие роялти

Сегодня, 13:23

Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества

Сегодня, 13:18

Дава признался Бузовой, что после расставания с ней пережил депрессию и прошел все стадии принятия неизбежного

Сегодня, 13:13

Звезда фильма «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что вселенная помогла ему побороть рак мозга посредством полезных знакомств

Сегодня, 12:38

10-летний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин выплеснул эмоции — вот как ему живется в эмиграции

Сегодня, 12:33

СМИ узнали о планах Кристины Орбакайте выставить на продажу дом Аллы Пугачевой за 125 млн рублей

Сегодня, 11:58

Сокуров возмущен отказом Минкульта в прокате фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Сегодня, 11:53

«МК»: Ольга Зарубина раскрыла секрет успеха Пугачевой

Сегодня, 11:53

Карина Истомина призналась, что у нее было пограничное расстройство личности

Сегодня, 11:38

Победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов: «На самом деле вся магия — это магия монтажа»

Сегодня, 11:28

«Меня просто сшибло»: история любви с первого взгляда Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сегодня, 11:08

Курбан Омаров показал свадебное платье своей невесты

Сегодня, 10:48

Новости партнеров
2023
ru-RU