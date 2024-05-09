Айза ответила бывшей звезде «Дома-2»: «Лучше быть чокнутой бывшей женой рэпера, чем Аленой Водонаевой»

Блогерша Алена Водонаева известна острым языком. Свои резкие высказывания она выплескивала на многих знаменитостей. Вот и до бывшей жены рэпера Гуфа звезда «Дома-2» добралась.

На своей странице в социальной сети Алена сравнила американскую певицу Ники Минаж за ее наряд на Met Gala-2024 с «бывшей женой одного русского рэпера, которая сошла с ума и выразила недовольство в своем платье».

Невзирая на то, что в посте Водонаевой не было указано никаких имен, Айза восприняла все на свой адрес. Оттягивать в долгий ящик не стала и тут же попыталась поставить на место свою дерзкую коллегу, назвав ее «неугомонной активной-гормональной женщиной».

«Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и активно пыталась устроить с ними личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», — написала Айза.

Лилуна-Ай пригрозила Водонаевой, что закрутит роман с ее «любимым бывшим»

Лилуна-Ай также попросила подписчиков передать блогерше, что если та продолжит себя вести в том же духе и не успокоится, она закрутит роман «с любимым бывшим» Алены.

О каком мужчине конкретно речь, неизвестно. Пользователям сети остается только перебирать в памяти всех «эксов» Водонаевой и гадать, кто же из них мечтал о романе с Айзой до романа с Аленой, во время и после.