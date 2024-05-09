Данила Козловский неожиданно вернулся в Россию и попал в снежную бурю

Популярный российский актер Данила Козловский неожиданно вернулся в Россию. Поклонницы уже и не надеялись увидеть его на родине. Артист не поддержал СВО и зарабатывал на жизнь, гастролируя по странам Европы со своим моноспектаклем «Frank».

Данила записал обращение к россиянам

Сразу же после возвращения в Россию Данила записал обращение к россиянам. Видео снимал на улице - ему «повезло» попасть в снежную бурю.

Однако артист, одетый в теплую куртку и укутанный в шарф, на ролике выглядит оптимистом. Он сообщил, что потепление придет очень скоро, а лето будет жарким.

Козловский также выложил советы в своей «аудиоброшюрке» для предстоящего горячего сезона: «Надеюсь, кому-то пригодится и будет полезна. Всего хорошего. Не сгорайте!».

Появление Данилы Козловского озадачило поклонников. Теперь все гадают, почему он вернулся в Россию: изменил свои взгляды или причина все же в Оксане Акиньшиной? Публика все еще не знает, продолжается ли их роман или в отношениях уже поставлена точка.

Ради Оксаны, напомним, Козловский бросил в США актрису Ольгу Зуеву, родившую ему дочь.