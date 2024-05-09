Актер Кирилл Сафонов на фоне слухов о разводе с Сашей Савельевой путешествует по Италии с молоденькой девушкой: раскрыто имя спутницы

Певица Саша Савельева на днях вернулась в Россию вместе с сыном Леоном, чем спровоцировала слухи о ее скором разводе с мужем - актером Кириллом Сафоновым.

О проблемах в отношениях между супругами, которые уже 14 лет вместе, ранее ничего не было известно. Журналистам удалось «выловить» Сашу в Москве. Савельеву попросили прокомментировать новости о возможном разводе. Певица заявила, что слухи странные. И комментировать ей в данной ситуации нечего.

Меж тем масла в огонь неожиданно подлил сам Кирилл Сафонов. Пока Саша вместе с сыном в Москве, он из Израиля улетел в Италию.

Актер в настоящее время прогуливается по Венеции. Некоторыми снимками оттуда он поделился в микроблоге. На фото он предстал в компании молоденькой привлекательной девушки. Почитатели Савельевой ужаснулись: все-таки изменяет! Но эти домыслы лишены здравого смысла.

Девушка на фото рядом с Сафоновым - его старшая дочь

Красотка на фото рядом с Сафоновым - его старшая дочь Настя. Она появилась на свет в первом браке актера. В 2018 году девушка вышла замуж за своего избранника Стивена.

Настя и Саша Савельева находятся в хороших и теплых отношениях.