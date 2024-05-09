Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере

44-летняя модель и блогерша Виктория Боня перестала принимать ухаживания иностранца, с которым познакомилась в Москве. Причиной этому стала разница в возрасте.

В беседе с другом-визажистом Сердаром Камбаровым звезда призналась, что была ошеломлена, узнав, сколько лет молодому человеку. Выяснилось, что он еще моложе, чем ее бывший бойфренд Руслан Гасанов.

«Ему 29. Ну куда, Сердар? А мне 44. Я вообще поняла, что хочу 60-летнего старичка с палочкой, миллиардера. Хватит мне по мальчикам скакать!» — пылко высказалась Виктория Боня.

А поначалу все было так хорошо. Блогерша интриговала свою армию подписчиков огромными букетами цветов, которые тайный поклонник оставлял у нее под дверью квартиры. Потом он осмелился и вручил их ей лично. Ухажером оказался молодой немец, который ходил к знакомым в гости в дом, в котором живет и она. Иностранец пригласил ее на свидание. Вика согласилась. После первой встречи последовала и вторая. А потом Боня перестала даже упоминать о своем новом кавалере. И вот теперь стало понятным, что молодость немца Боню оттолкнула.

Вообще, признается модель, ранее мужчины в возрасте ее совершенно не привлекали. Но сейчас она стала обращать на них внимание. Однако возраст ничего не меняет в процессе ухаживания. К 60-летнему миллиардеру с палочкой требования такие же, как и к остальным.

«Я хочу, чтобы за мной красиво ухаживали, комплименты. Чтобы меня покоряли, а не просто деньги дали, — откровенничает женщина. — Секс за 50 миллионов рублей мне предлагали».

Боня от такого предложения отказалась, поскольку «бесценна», пишет The Voicemag.