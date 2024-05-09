Информинг » Знаменитости » Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере

Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере

Image 16+
Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере
Знаменитости
Источник фото: @victoriabonya

44-летняя модель и блогерша Виктория Боня перестала принимать ухаживания иностранца, с которым познакомилась в Москве. Причиной этому стала разница в возрасте.

В беседе с другом-визажистом Сердаром Камбаровым звезда призналась, что была ошеломлена, узнав, сколько лет молодому человеку. Выяснилось, что он еще моложе, чем ее бывший бойфренд Руслан Гасанов.

«Ему 29. Ну куда, Сердар? А мне 44. Я вообще поняла, что хочу 60-летнего старичка с палочкой, миллиардера. Хватит мне по мальчикам скакать!» — пылко высказалась Виктория Боня.

А поначалу все было так хорошо. Блогерша интриговала свою армию подписчиков огромными букетами цветов, которые тайный поклонник оставлял у нее под дверью квартиры. Потом он осмелился и вручил их ей лично. Ухажером оказался молодой немец, который ходил к знакомым в гости в дом, в котором живет и она. Иностранец пригласил ее на свидание. Вика согласилась. После первой встречи последовала и вторая. А потом Боня перестала даже упоминать о своем новом кавалере. И вот теперь стало понятным, что молодость немца Боню оттолкнула.

Вообще, признается модель, ранее мужчины в возрасте ее совершенно не привлекали. Но сейчас она стала обращать на них внимание. Однако возраст ничего не меняет в процессе ухаживания. К 60-летнему миллиардеру с палочкой требования такие же, как и к остальным.

«Я хочу, чтобы за мной красиво ухаживали, комплименты. Чтобы меня покоряли, а не просто деньги дали, — откровенничает женщина. — Секс за 50 миллионов рублей мне предлагали».

Боня от такого предложения отказалась, поскольку «бесценна», пишет The Voicemag.

Информационное агентство «Informing»

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Как жить современной женщине после 50: мудрый совет от звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл

Сегодня, 15:53

Настасья Самбурская, отказавшаяся от съемок продолжения «Универа» из-за низкой оплаты труда, заткнула за пояс хейтеров: «Угождать не обязана!»

Сегодня, 15:28

Актриса Зепюр Брутян дала согласие на любые роли, если с ней будет играть муж Прилучный

Сегодня, 15:08

Максим Виторган припомнил Полине Гагариной отказ участвовать в организованном им и Юлией Пересильд марафоне ко Дню Победы

Сегодня, 15:03

Отар Кушанашвили посчитал, что жизнь 50-летнего Андрея Губина прошла незаметно

Сегодня, 14:08

Анна Семенович похвасталась, что ее бывшие кусают себе локти: «Как я тебя осчастливила, дурачок»

Сегодня, 13:58

Айза назвала жестокими слова Нателлы Крапивиной об Анастасии Ивлеевой

Сегодня, 13:48

Супруга рэпера ST похвасталась, что через три месяца после родов у нее уже видна талия и «ушел» живот

Сегодня, 13:28

Даня Милохин призвал фанатов вновь начать слушать его песни, чтобы ему кинули хорошие роялти

Сегодня, 13:23

Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества

Сегодня, 13:18

Дава признался Бузовой, что после расставания с ней пережил депрессию и прошел все стадии принятия неизбежного

Сегодня, 13:13

Звезда фильма «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что вселенная помогла ему побороть рак мозга посредством полезных знакомств

Сегодня, 12:38

10-летний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин выплеснул эмоции — вот как ему живется в эмиграции

Сегодня, 12:33

СМИ узнали о планах Кристины Орбакайте выставить на продажу дом Аллы Пугачевой за 125 млн рублей

Сегодня, 11:58

Сокуров возмущен отказом Минкульта в прокате фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Сегодня, 11:53

«МК»: Ольга Зарубина раскрыла секрет успеха Пугачевой

Сегодня, 11:53

Карина Истомина призналась, что у нее было пограничное расстройство личности

Сегодня, 11:38

Победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов: «На самом деле вся магия — это магия монтажа»

Сегодня, 11:28

«Меня просто сшибло»: история любви с первого взгляда Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сегодня, 11:08

Курбан Омаров показал свадебное платье своей невесты

Сегодня, 10:48

Новости партнеров
2023
ru-RU