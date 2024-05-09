Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Илья Авербух вывез на майские праздники свою большую семью в Турцию. Они заселились в один из самых роскошных отелей Белека.

Вместе с Ильей на курорт отправились его жена Лиза Арзамасова и их 3-летний сын Лев. Также компанию им составили мать звезды сериала «Папины дочки», старший сын фигуриста Мартин и его возлюбленная София. Девушке удалось подружиться со всеми. Звезды отнеслись к ней, как к родной, хотя София боялась с ними знакомиться, переживала, что не понравится.

Старший сын Авербуха познакомился с девушкой в вузе, где оба учатся. Встречаются они уже почти два года.

На отдыхе в Турции беременная Лиза Арзамасова воспользовалась возможностью и отселила 3-летнего сына Льва в номер к своей матери, чтобы провести время наедине с мужем, пишет «Вокруг ТВ».

Лиза Арзамасова снова беременна

29-летняя звезда «Папиных дочек» снова беременна, о чем решила признаться в апреле. Невзирая на свое интересное положение, Лиза продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях. А 50-летний Авербух с нетерпением ждет появления еще одного ребенка в их семье. Пол будущего малыша пока неизвестен.