Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта в Кремле, приуроченного Дню Победы

Певицу Наташу Королеву вырезали из телевизионной версии концерта в Кремлевском дворце, приуроченном Дню Победы. В чем она провинилась, неизвестно.

Наташа Королева родилась и выросла в Украине, но после школы и эстрадно-циркового училища переехала в Москву. На родине артистки георгиевская ленточка официально запрещена. Из открытых источников следует, что еще с 2017 года она на законодательном уровне считается символом агрессии против Украины.

Королева появилась на сцене с георгиевской ленточкой на груди. Перед ветеранами она исполнила песню «Только ты не умирай». Однако при монтаже номер Наташи все же вырезали.

Почему не пропустить выступление артистки, неизвестно

Что побудило телевизионщиков не пропустить выступление артистки, неизвестно. Сама певица ничего пока не комментировала. Но ее поклонники в социальных сетях уже начали возмущаться.

Напомним, Наташа часто бывает в США, где проживает ее мать Людмила Порывай. Она не скрывает, что поддерживает Украину. На концерте одной из украинских певиц мать Королевой появилась, укутавшись в украинский флаг.