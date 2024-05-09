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Помощник Зайцева: сын модельера Егор ненавидел отца

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Помощник Зайцева: сын модельера Егор ненавидел отца
Знаменитости
Источник фото: Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева / ВКонтакте

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор ненавидел отца, пишет gazeta.ru. Об этом рассказал бывший заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. 

С его слов, Егор испытывал «жуткую зависть» к родителю и хотел, чтобы ему было плохо. 

Расул отмечает, что карьера и жизнь Егора не сложились так удачно, как у его отца. Он не состоялся как дизайнер, как человек, как отец и как личность. 

«Я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича», — рассказал бывший помощник Зайцева.

Вячеслав Зайцев не общался с сыном около пяти лет

По его словам, Зайцев не общался с сыном около пяти лет. Ахмедову пришлось неделю уговаривать Егора помириться с отцом. А Вячеслава Михайловича он тоже убедил в том, что ему надо наладить отношения с Егором, так как он его единственный сын и другого у него нет. 

В апреле стало известно, что из-за проблем с сердцем Егор Зайцев оказался в отделении ревматологии.

Информационное агентство «Informing»

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