Солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка пожаловалась на выгорание из-за славы

Солистка группы «Чи-ли» Ирина Забияка в интервью на «Новом радио» призналась, что ее утомила слава и поэтому вернуться в свой пик популярности она не мечтает, пишет gazeta.ru. Певица сильно выгорела, так как в тот период жила только работой.

Хочется быть у себя дома

«Это очень тяжело. И когда мне говорят, что я снова стремлюсь… Да, я хочу больше работы, больше гастролировать. Но вот этого ажиотажа, когда ты нужен везде, вот это я бы не очень хотела. Мне хочется быть с моими кошками, мне хочется быть у себя дома, с сыном проводить время», — откровенно сказала Забияка.

О группе «Чи-Ли» стало известно в 2003 году. В 2006-м коллектив выпустил дебютный альбом «Преступление». Их песня «Новый год в постели» стала хитом.

Ранее Забияка рассказывала, как ее раздели на съемках клипа «Омут». Этот ролик стал первым опытом работы с большой съемочной группой, сказала певица. Ее смущало то, что приходилось сниматься голой.