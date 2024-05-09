Анна Калашникова дала совет певице Нюше после развода

Певица и модель Анна Калашникова рассказала, как ей помогли хобби, гастроли, путешествия и встречи с друзьями после развода с мужем, пишет gazeta.ru. В этой связи она посоветовала певице Нюше переключиться на другие сферы жизни после развода.

Следует направить негативную энергию в творчество

Калашникова считает, что следует направить негативную энергию в творчество.

«А еще когда каждый день много дел, то нет времени для того, чтобы проваливаться в драму», — сказала Анна.

Модель уверена, что в скором времени Нюша встретит новую любовь. Калашникова считает, что Нюше нужен сильный мужчина, который реализовал себя. Избранник певицы должен быть заботливым, добрым и ответственным, а также он должен понимает специфику ее профессии.

«Про общие взгляды на жизнь я молчу, это и так понятно», — отметила модель.

Она также добавила, что фундаментом и основой семьи является любовь, без которой любой набор качеств будет бессмысленным.