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Анна Калашникова дала совет певице Нюше после развода

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Анна Калашникова дала совет певице Нюше после развода
Знаменитости
Источник фото: @annakalash

Певица и модель Анна Калашникова рассказала, как ей помогли хобби, гастроли, путешествия и встречи с друзьями после развода с мужем, пишет gazeta.ru. В этой связи она посоветовала певице Нюше переключиться на другие сферы жизни после развода. 

Следует направить негативную энергию в творчество

Калашникова считает, что следует направить негативную энергию в творчество. 

«А еще когда каждый день много дел, то нет времени для того, чтобы проваливаться в драму», — сказала Анна.

Модель уверена, что в скором времени Нюша встретит новую любовь. Калашникова считает, что Нюше нужен сильный мужчина, который реализовал себя. Избранник певицы должен быть заботливым, добрым и ответственным, а также он должен понимает специфику ее профессии. 

«Про общие взгляды на жизнь я молчу, это и так понятно», — отметила модель.

Она также добавила, что фундаментом и основой семьи является любовь, без которой любой набор качеств будет бессмысленным.

Информационное агентство «Informing»

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