Юрий Кузнецов о встречах с Иваном Краско: «Для меня честь пригласить Ивана »

Прошлой осенью актеру Ивану Краско исполнилось 93 года. Но солидный возраст не помеха тому, чтобы радовать публику, пишет starhit.ru.

Юрий Кузнецов советует своему старшему коллеге продолжать работу, пока ноги носят

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов советует своему старшему коллеге продолжать работу, пока ноги носят. 75-летний актер уверен, что они оба еще молоды, чтобы уступать место на сцене молодым актерам.

«Сейчас выбираю уютный ресторанчик, где мы можем посидеть с дядей Ваней, чтобы было и вкусно, и красиво. Он мне говорит: «Юрочка, давай планировать встречу к моей пенсии». Я говорю ему: «Дядя Ваня, ты что, с ума сошел? Ни в коем случае!». Для меня ведь честь пригласить Ивана и выпить за его здоровье!» — рассказывает Кузнецов.

12 лет назад Кузнецов оказался в сложной ситуации. Тогда ушла из жизни его возлюбленная Ирина после продолжительной болезни. Говорят, актер едва не спился, так как начал прикладываться к бутылке, в которой топил свое горе. Выбраться из этой трясины Юрию помогла дочь.

С Ириной актер познакомился в 45 лет. На тот момент был женат, но он не смог управлять своими чувствами. У Ирины был болен сын, и Юрий понял, что хочет заботиться о нем.

«Да, это была двойная жизнь. И я очень переживал, что так поступаю с Валей. Но отказаться от Иры не мог», — рассказывал артист.