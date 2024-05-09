Информинг » Знаменитости » Юрий Кузнецов о встречах с Иваном Краско: «Для меня честь пригласить Ивана »

Юрий Кузнецов о встречах с Иваном Краско: «Для меня честь пригласить Ивана »

Image 16+
Юрий Кузнецов о встречах с Иваном Краско: «Для меня честь пригласить Ивана »
Знаменитости
Источник фото: @yuriy.kuznetsov_

Прошлой осенью актеру Ивану Краско исполнилось 93 года. Но солидный возраст не помеха тому, чтобы радовать публику, пишет starhit.ru. 

Юрий Кузнецов советует своему старшему коллеге продолжать работу, пока ноги носят

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов советует своему старшему коллеге продолжать работу, пока ноги носят. 75-летний актер уверен, что они оба еще молоды, чтобы уступать место на сцене молодым актерам. 

«Сейчас выбираю уютный ресторанчик, где мы можем посидеть с дядей Ваней, чтобы было и вкусно, и красиво. Он мне говорит: «Юрочка, давай планировать встречу к моей пенсии». Я говорю ему: «Дядя Ваня, ты что, с ума сошел? Ни в коем случае!». Для меня ведь честь пригласить Ивана и выпить за его здоровье!» — рассказывает Кузнецов.

12 лет назад  Кузнецов оказался в сложной ситуации. Тогда ушла из жизни его возлюбленная Ирина после продолжительной болезни. Говорят, актер едва не спился, так как начал прикладываться к бутылке, в которой топил свое горе. Выбраться из этой трясины Юрию помогла дочь. 

С Ириной актер познакомился в 45 лет. На тот момент был женат, но он не смог управлять своими чувствами. У  Ирины был болен сын, и Юрий понял, что хочет заботиться о нем. 

«Да, это была двойная жизнь. И я очень переживал, что так поступаю с Валей. Но отказаться от Иры не мог», — рассказывал артист.

Информационное агентство «Informing»

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка пожаловалась на выгорание из-за славы

Сегодня, 19:08

Помощник Зайцева: сын модельера Егор ненавидел отца

Сегодня, 18:33

Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта в Кремле, приуроченного Дню Победы

Сегодня, 18:03

Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере

Сегодня, 17:38

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Сегодня, 17:33

Актер Кирилл Сафонов на фоне слухов о разводе с Сашей Савельевой путешествует по Италии с молоденькой девушкой: раскрыто имя спутницы

Сегодня, 16:48

Данила Козловский неожиданно вернулся в Россию и попал в снежную бурю

Сегодня, 16:43

Айза ответила бывшей звезде «Дома-2»: «Лучше быть чокнутой бывшей женой рэпера, чем Аленой Водонаевой»

Сегодня, 16:08

Как жить современной женщине после 50: мудрый совет от звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл

Сегодня, 15:53

Настасья Самбурская, отказавшаяся от съемок продолжения «Универа» из-за низкой оплаты труда, заткнула за пояс хейтеров: «Угождать не обязана!»

Сегодня, 15:28

Актриса Зепюр Брутян дала согласие на любые роли, если с ней будет играть муж Прилучный

Сегодня, 15:08

Максим Виторган припомнил Полине Гагариной отказ участвовать в организованном им и Юлией Пересильд марафоне ко Дню Победы

Сегодня, 15:03

Отар Кушанашвили посчитал, что жизнь 50-летнего Андрея Губина прошла незаметно

Сегодня, 14:08

Анна Семенович похвасталась, что ее бывшие кусают себе локти: «Как я тебя осчастливила, дурачок»

Сегодня, 13:58

Айза назвала жестокими слова Нателлы Крапивиной об Анастасии Ивлеевой

Сегодня, 13:48

Супруга рэпера ST похвасталась, что через три месяца после родов у нее уже видна талия и «ушел» живот

Сегодня, 13:28

Даня Милохин призвал фанатов вновь начать слушать его песни, чтобы ему кинули хорошие роялти

Сегодня, 13:23

Певица МакSим посещает мужской монастырь ради творчества

Сегодня, 13:18

Дава признался Бузовой, что после расставания с ней пережил депрессию и прошел все стадии принятия неизбежного

Сегодня, 13:13

Звезда фильма «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что вселенная помогла ему побороть рак мозга посредством полезных знакомств

Сегодня, 12:38

Новости партнеров
2023
ru-RU