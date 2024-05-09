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Организм Полины Гагариной не выдержал нагрузки: певица под капельницей

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Организм Полины Гагариной не выдержал нагрузки: певица под капельницей
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987

В марте Полина Гагарина заявила о том, что делает паузу в своей карьере, пишет woman.ru. Она выступила на концерте в Санкт-Петербурге, после чего призналась, что нуждается в отдыхе. И это вполне понятно: певица вела гастрольную деятельность, была наставником в шоу «Голос» и готовилась к большому концерту в «Лужниках». В то же время Полина пообещала поклонникам, что обязательно вернется к выступлениям. Но концертов будет меньше и поменяется их формат. 

Сейчас Гагарина как истинный трудоголик готовится к большому шоу, намеченному на лето. Но силы певицы уже на исходе, так как ее организм не выдерживает такого графика. 

Команда приступила к ежедневным репетициях масштабного концерта, но певица вынуждена остаться дома

На днях Полина объявила, что ее команда приступила к ежедневным репетициях масштабного концерта. Но ее подвело здоровье, и она вынуждена остаться дома. 9 мая Полина опубликовала в сети фото, на котором она изможденная сидит под капельницей.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», — подписала снимок певица.

Полину знают как большую труженицу, которая на концертах не жалеет себя и выкладывается на все сто. Гагарина умудряется петь и одновременно выполнять сложные акробатические элементы. 

Опубликованный на днях ролик с одной из репетиций вызвал восторг у поклонников Гагариной. 

«Отличная у вас команда!», «Очень жду! Полина, вы лучшая», «Роскошная», «Мы в предвкушении и очень ждем»,  «Какой колоссальный труд», — написали фанаты.

Информационное агентство «Informing»

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